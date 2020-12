Klassische Musik in Mönchengladbach : Sinfoniker geben Konzerte online

Kobold Kiko kommt am Sonntag in die Wohnzimmer. Foto: Matthias Stutte/Stutte, Matthias (stut)

Mönchengladbach Das Sinfoniekonzert mit Lara Boschkor ist ab Donnerstag, 17. Dezember, das Kinderstück ab dem vierten Advent, 20. Dezember, im Stream zu hören.

Um das Konzert ansehen zu können, ist eine kurze Registrierung auf der Plattform nötig. Anschließend erwirbt man für einen Mindestbeitrag von fünf Euro einen Zugangscode für den Stream und kann das Konzert drei Monate lang so oft wie gewollt ansehen. Das Programmheft des Abends und eine technische Anleitung wird in Kürze unter „niederrheinische-sinfoniker.de“ zur Verfügung gestellt. Wer bereits ein Ticket für das Sinfoniekonzert erworben hatte, wendet sich bitte an die Theaterkasse oder den Besucherservice.

Wie für das Live-Konzert geplant, erklingt in der Onlineversion des Konzerts das zweite Violinkonzert von Niccolò Paganini, berühmt unter seinem Beinamen „La Campanella“. Solistin ist die junge Geigerin Lara Boschkor. Es folgt die sogenannte „Italienische“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, denn in seiner vierten Sinfonie setzte er diesem Land bewusst ein klingendes Denkmal. Am Dirigentenpult steht als Gast Markus L. Frank, Generalmusikdirektor der Anhaltischen Philharmonie in Dessau.