Kultur in Mönchengladbach : Die Seuche und das Menschenrecht auf Musik

Mönchengladbach Mit einem eindrucksvollen Konzert in der Citykirche gab der neue Dirigent des WDR-Rundfunkchores, Nicolas Fink, sein Debüt in Mönchengladbach.

Eine in jenem Jahr von Papst Alexander VII. in Auftrag gegebene Messe „gegen die Seelenangst“ komponierte der römische Kirchenmusiker Orazio Benevoli (1605-1672), der die „Cappella Giulia“ am Petersdom leitete. Mit dessen äußerst selten zu hörender „Missa in angustia pestilentiae“ (Messe in Zeiten der Not unter der Pest) gab der neue Chefdirigent des WDR-Rundfunkchores, Nicolas Fink, nun seinen Einstand. Einen doppelten – auf das Debüt Köln folgte zeitnah das Gastspiel in der Gladbacher Citykirche.