„Konstellationen“ im Theater Mönchengladbachen : Eine Liebesgeschichte in verschiedenen Universen

Was wäre wenn? Das fragen sich Paul Steinbach und Jannike Schubert als Roland und Marianne. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach In Nick Paynes „Konstellationen“ durchleben eine Quantenphysikerin und ein Imker ihre Beziehung in verschiedenen Varianten. Das Stück, das jetzt im Theater zu sehen ist, überzeugt mit Emotionalität und starkem Schauspiel.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Am Ende möchte man am liebsten still und leise aus dem Studio schleichen und sich der Trauer über das unausweichliche und oft genug dramatische Ende eines Lebens und damit auch dem Ende einer liebevollen Beziehung hingeben. So bewegend und intensiv war das, was sich auf der Bühne abspielte. Aber dann merkt man: Es ist noch nicht zu Ende.

Am Sonntagabend hatte das Stück „Konstellationen“ von Nick Payne in einer Inszenierung von Marireau Mühlen im Theater Mönchengladbach Premiere. Der britische Dramatiker ist 1984 geboren und hatte mit „Konstellationen“ einen großen Erfolg. Es ist bislang das einzige Stück, das in deutscher Übersetzung von Corinna Brocher vorliegt.

Über 90 Minuten spielen sich Jannike Schubert und Paul Steinbach als Paar und als Nicht-Paar, verliebt und entliebt, gesund und krank, aber immer souverän und überzeugend durch diverse Paralleluniversen. Dasselbe Geschehen wird immer wieder neu erzählt, die Szenen springen vor und zurück, Alternativen zum Geschehenen werden präsentiert. So gibt es mehrere erste Begegnungen, gelungene und weniger gelungene. Mehrere Variationen eines Seitensprungs. Mehrere Heiratsanträge.

Was konstant bleibt: Marianne, gespielt von Jannike Schubert, ist Quantenphysikerin, Paul Steinbach als Roland ist Imker. Allein das sind Parallelwelten: Marianne befasst sich mit dem Universum, Roland mit Honig. Die Idee, dass es ein Multiversum gibt, in dem jede getroffene Entscheidung in einem Ensemble von Paralleluniversen existiert, ist die Grundlage der Geschichte der „Konstellationen“.

Jannike Schubert und Paul Steinbach bewältigen eine besondere und hohe Konzentration fordernde Herausforderung: In jeder Szene wechseln mit der jeweiligen Konstellation die Emotionen. In rascher Folge spiegeln sich Liebe und Hass, Unsicherheit und Distanz, Wut und Angst, Verzweiflung und Aggression nachvollziehbar in ihrer Mimik, Gestik und Sprache. Fatalerweise ist es genau die Sprache, die Marianne aufgrund ihres Gehirntumors im Stich lässt. „Ich muss eine …. Treffen, ich muss eine Wahl haben. Kontrolle“, versucht sie, zu formulieren.

Umso intensiver die Szene, die ohne Sprache auskommt: Als sich Schubert und Steinbach in Gebärdensprache unterhalten und jeder versteht, worum es geht. Auf besondere Weise begleiten das Bühnenbild von Lydia Merkel, die Kostüme von Milena Keller und die Lichtinszenierung von Benedikt Manske das Stück: Eine Drehbühne rückt vor und zurück wie die Dialoge der Schauspieler. Die kreative Kleidung der Schauspieler betonen ihre Unterschiedlichkeit, das Licht ist kosmisch – ein Sternenhimmel breitet sich aus.

Und das Ende? Nachdem klar ist, dass die Krankheit von Marianne unaufhaltsam zum frei gewählten Tod in einer Sterbeklinik führt, bewegen sich beide Partner in entgegengesetzten Kreisen auf der Drehbühne, ohne einander zu kreuzen, zu berühren. Danach wird es dunkel. Stille herrscht. Aber dann: Es wird wieder hell. Marianne und Roland begegnen sich aufs Neue. Oder ist es ein Rückblick? Zeit ist asymmetrisch. Wie existiert sie? „Zeit ist irrelevant. Wir haben alle Zeit, die wir jemals hatten“, sagt die Quantenphysikerin Marianne. Der Applaus wollte kein Ende nehmen. Unbedingt anschauen!