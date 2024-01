Kultur in Mönchengladbach Neues Jahr mit hochklassigem Jazz begrüßt

Info

Veranstaltungen Für die kommenden Monate hat das BIS-Zentrum bereits einige Kulturveranstaltungen angekündigt. So findet am Samstag, 20. Januar, zum Beispiel die Vernissage zur Ausstellung „Faszination Druckgrafik“ statt. Am Samstag, 27. Januar, ist das Figurentheaterstück „Das Cabinet des Dr. Caligari“ nach dem gleichnamigen Stummfilm zu sehen. Der Comedian David Werker steht am Freitag, 9. Februar, mit seinem Programm „Erwachsen sein ist nur ‘ne Tarnung“ auf der Bühne, und am Donnerstag, 15. Februar, organisiert der Jazzclub einen Workshop „Jazz for Beginners“. Zudem gibt es noch zahlreiche weitere Veranstaltungen und Kino-Vorstellungen.