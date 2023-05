Kunst in Mönchengladbach Neues Projekt „Gaba“ zeigt erste Ausstellung

Vom städtischen Kulturbüro beauftragt betreut Vesko Gösel das Projekt im ersten Jahr. Der bildende Künstler organisierte in Mönchengladbach bereits temporäre Kunstprojekte wie „ÄAA, Änderungen Aller Art“ in den Jahren 2013 bis 2019 oder das „ArtCasino“ an der Waldhausener Straße von 2020 bis 2021. In diesem Jahr sollen auf „Fotografische Konversationen“ noch drei weitere Präsentationen folgen.