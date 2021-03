Kultur in Mönchengladbach : Radioformat für lokale Musiker

Kultur in Mönchengladbach

Mönchengladbach Das Studio Nierswelle will Künstlern aus der Region eine Plattform bieten. Die Radiomacher Gabi Koepp und Jürgen Meis erklären, warum sie dieses neue Format anbieten und wie es funktioniert.

Gabi Koepp und Jürgen Meis machen seit 2015 Radio und hatten bereits die Gelegenheit, Musikgrößen wie Christopher Cross, Extrabreit, Suzi Quatro oder die Band Jane zu interviewen. In der Pandemie-Zeit, die besonders für Künstlerinnen und Künstler schwierig und sogar existenzbedrohend ist, haben sie es sich mit dem neuen Format „Music from Here“ zum Ziel gesetzt, lokale Musiker und Bands zu unterstützen und auf sie aufmerksam zu machen – für Zeiten, in denen Auftritte wieder möglich sind.