Bürgermonitor in Mönchengladbach Gibt es bald neue Parkmöglichkeiten für Theaterbesucher?

Rheydt · Die Hausveraltung des Parkhauses an Langensgasse bietet Besuchern des Theaters Parkplätze an. Wie es dazu kam, und was das Theater dazu sagt.

03.04.2023, 05:10 Uhr

Das Parkhaus liegt an der Ecke Langensgasse/Wilhelm-Schiffer-Straße und ist 200 Meter vom Theater entfernt. Foto: durst GmbH Foto: Anna Rheindorf

Von Angela Pontzen

Das Theaterparkhaus im ehemaligen Real-Gebäude an der Odenkirchener Straße sorgt bei Theaterbesuchern regelmäßig für Ärger. Ein verschmutztes Treppenhaus, campierende Obdachlose und Überflutungen bei Starkregen sind der Auslöser für Beschwerden der Bürger. Die Recherche unserer Zeitung hat ergeben, dass die bisherigen Bemühungen vonseiten des Theaters nur bedingt gefruchtet haben: Die Beleuchtung ist nach Monaten instandgesetzt worden. Das Problem der Überflutung ist baulich nicht zu lösen, da nach Aussage des Immobilienverwalters „keinerlei Entwässerungsmöglichkeit bestehe“ und das Wasser verdunsten müsse. Das Theater hat die Frist zur Verlängerung des Mietvertrags verstreichen lassen, dieser läuft im Sommer aus.