Kultur in Mönchengladbach : Neue Heimat für Paolozzis Mönchengladbach-Wand

Werdegang Eduardo Paolozzi (1924 bis 2005) studierte in London und Paris, lehrte an der Central School of Arts and Crafts sowie an der Martin’s School in London.

Deutschland Der Künstler war an mehreren Documenta-Ausstellungen in Kassel vertreten. 1977 wurde er an die Werkkunstschule Köln berufen, 1981 als Professor der Akademie der Bildenden Künste München.