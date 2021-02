Veranstaltungen in Mönchengladbach : Neue Termine für Konzerte in der Red Box angesetzt

Mönchengladbach Elvis und die Schotten kommen – allerdings wegen der Corona-Pandemie später als ursprünglich geplant: Nicht nur für ein Musical über den „King“ und die Scottish Music Parade gibt es neue Termine.

Die Pandemie hat auch den Fahrplan für geplante Kulturveranstaltungen gehörig durcheinander gebracht. Für einige in der Red Box am Sparkassenpark gibt es jetzt aber Ersatztermine.

Neil-Diamond-Tribute-Show Für die nach einem Hit von Neil Diamond benannte Tournee „A Beautiful Noise“ gibt es einen neuen Termin. Die Tribute-Show mit Fisher Stevens soll am Freitag, 3. Dezember, 20 Uhr, nach Mönchengladbach in die Red Box kommen. Besucher haben dann die Gelegenheit, Welthits wie „Cracklin‘ Rosie“, „Sweet Caroline“, „I Am…I Said“, „Song Sung Blue“, „Longfellow Serenade“ und „Forever in Blue Jeans“ live zu erleben. Die Song-Klassiker stammen aus der Feder von Neil Diamond. Der Komponist hattte 2018 angekündigt, nicht mehr auf Tour zu gehen. Der Sänger Fisher Stevens präsentiert mit einer Band, einem Bläser- und Streicher-Ensemble sowie Tänzerinnen die Hits und erzählt aus dem Leben von Neil Diamond. Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich.

Corona in Mönchengladbach : Pandemie bringt Kliniken in Finanznöte

The Scottish Music Parade Keltischer Zauber und schottische Lebensfreude – das soll es am Samstag, 27. November, ab 20 Uhr in der Red Box geben. Und zwar präsentiert von der aus Edinburgh stammenden Scottish Music Parade mit ihrem neuen Programm. Die Musiker, Sänger und Tänzer nehmen das Publikum mit auf eine Klang-Reise vor einer Schlosskulisse mit Türmen und Zinnen, einer Nachahmung eines schottischen Castles. Die Musiker kombinieren dabei traditionelles Dudelsack-Spiel mit E-Gitarren-KLängen und wagen sich auch an einige Rock-Klassiker heran. Den Abschluss des Abends soll ein „Drum-Feuerwerk“ bilden. Als besonderes Erlebnis können Schottland-Fans VIP-Tickets für den Genuss schottischer Spezialitäten inklusive eines Whisky-Tastings zur Veranstaltung buchen. Einlass ist 90 Minuten vor Beginn der Schotten-Show.