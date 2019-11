Klassikabend des Initiativkreises Mönchengladbach : Neue Sterne am Klavierhimmel

Mönchengladbach Bei einem Klavierabend ehrte der Initiativkreis Mönchengladbach in der Kaiser-Friedrich-Halle fünf Nachwuchstalente. Drei junge Damen und zwei Herren bewiesen in Solo-Recitals ihre Eignung für eine pianistische Solokarriere.

Die Hürden für eine Karriere als Pianist/in sind sehr hoch, an den Konzertflügel drängen in jeder Generation Tausende hochqualifizierter Bewerber. Drei Kandidatinnen und zwei Kandidaten, die sich jetzt in der bautechnisch runderneuerten Kaiser-Friedrich-Halle für eine steile Laufbahn an den 88 Tasten empfahlen, bringen dafür geeignetes Rüstzeug mit. Davon konnten sich fast 700 Zuhörer überzeugen.