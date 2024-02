Neue Richtlinie in Mönchengladbach Wann ein Straßenname geändert werden kann

Lange wurde in der Politik über den Straßennamen Lettow-Vorbeck-Straße gestritten. Eine Initative der Anwohner hat letztlich den Impuls dafür gegeben, dass die Straße heute heute Am Rosengarten heißt. Mehrere andere Straßen umzubenennen, haben die Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP in einer der vergangenen Sitzungen des Kulturausschusses vorgeschlagen. Das mündete in den Auftrag an die Verwaltung zu prüfen, inwieweit die Regelungen zu Straßenumbenennungen überarbeitet werden müssen und der Kulturausschuss in diesen Fällen zu beteiligen ist.