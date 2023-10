Bildung in Mönchengladbach Neue Professoren der Hochschule Niederrhein begrüßt

Es ist gute Tradition an der Hochschule Niederrhein, dass die neuberufenen Professorinnen und Professoren an den beiden Standorten Mönchengladbach und Krefeld an besonderen Orten begrüßt werden. In diesem Jahr war die Hochschule zu Gast im Museum Abteiberg. Insgesamt zwölf Neuberufene waren der Einladung gefolgt und wurden im feierlichen Rahmen offiziell willkommen geheißen, wie die Hochschule mitteilt.