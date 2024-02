Kultureinrichtungen digital Neue interaktive Kulturkarte vergisst Theater

Das Land NRW, das dicht besiedelte Land der Bundesrepublik, ist Kulturland. Der Landesbetrieb Technik und Information (IT.NRW) hat jetzt eine interaktive Karte online veröffentlicht. Ruft der Nutzer diese Karte auf, wimmelt es von bunten Punkten, in acht verschiedenen Farben für acht verschiedene Kulturbereiche. „Nutzende können sich einen Überblick über die Kulturlandschaft in NRW verschaffen oder über die Suchfunktion einen beliebigen Standort im Land auswählen und die dortigen Kulturangebote visualisieren“, heißt es in der Presseerklärung des Landesbetriebs.