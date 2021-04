Kultur in Mönchengladbach : Rathaus Abtei wird wieder zur Kunstaustellung

Kultur in Mönchengladbach

Mönchengladbach Für ein Jahr stellen drei Künstler für die Aktion „Kunst im Rathaus“ ihre Werke aus. Besichtigungen sind aber nur online möglich.

Das historische Rathaus Abtei stellt wieder seine Räume für die Aktion „Kunst im Rathaus“ zur Verfügung. In mehreren Büroräumen, einem Konferenzraum und im Ratssaal des Rathauses sind wieder Kunstwerke von drei ausgewählten c/o-Künstlerinnen und Künstlern zu sehen – dieses Mal von Friederike Hinz, Susanne Keller und Milen Miltchev. Ihre Werke werden für ein Jahr in den Räumlichkeiten des Rathauses ausgestellt.

Mit einer weiteren Ausstellungsreihe „Kunst im Rathaus“ setzt auch Oberbürgermeister Felix Heinrichs die von seinem Vorgänger Hans Wilhelm Reiners im Jahr 2015 initiierte Aktion fort. „Diese Ausstellungsreihe bekommt gerade in diesen für Kunst und Kultur schweren Zeiten noch einmal eine besondere Bedeutung. Sie zeigt, dass Kunst unseren Alltag bereichern kann ohne dabei alltäglich zu werden. Und ich freue mich schon darauf, wenn wieder mehr persönliche Begegnungen auch hier im Rathaus möglich sind und die Werke sicherlich auch das ein oder andere Mal zum Gesprächsthema werden“, sagt Heinrichs.

Kulturrucksack trotz(t) in Mönchengladbach der Pandemie

Kulturprojekte für Kinder : Kulturrucksack trotz(t) in Mönchengladbach der Pandemie

Manfred A. Jülicher hat in der Kunstszene viel bewegt

Galerist und Kunstsammler feiert 80. Geburtstag : Manfred A. Jülicher hat in der Kunstszene viel bewegt

Bei der Auswahl der Künstler hat das städtische Kulturbüro Heinrichs unterstützt. Die Kulturbüroleiterin Agnes Jaraczewski hofft, dass sich in diesem Jahr auch noch die Möglichkeit bieten wird, die Ausstellung „Kunst im Rathaus“ für ein breiteres Publikum zu öffnen. „Eine Vernissage zur Eröffnung war leider nicht möglich. Die hoffen wir, sobald wie möglich nachholen zu können und unter anderem im Rahmen des parc/ours, dem Wochenende der offenen Ateliers und Kunsträume in Mönchengladbach, am 18. und 19. September, soll es dann auch Führungen hier im Rathaus Abtei geben“, sagt Jaraczewski.