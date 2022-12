Konzert in der Red Box Mönchengladbach In Neil Diamonds großen Hits schwelgen

Diamonds kulturelle Offenheit würdigt die Tribute Band mit „Soolaimon“ (1970) – einem Produkt aus afrikanischen Klängen sowie Blues- und Gospelelementen. Mit der von Gitarrist Gerry Power akustisch wohltemperierten Begleitung in „Play me“ (2002) und dem schwungvollen „Forever in Blue Jeans“ geht es schließlich in die Pause. Teil zwei der Show startet mit „Hello again“, dem Soundtrack aus dem Film „Jazz Singer“. Der geht tief unter die Haut – was nicht zuletzt am beeindruckenden Solo von Saxophonistin Nichola Pope liegt. 1978 brachte die Musik die ehemaligen Chorsänger Diamond und Streisand wieder zusammen. Ihr „You don’t bring me flowers“ eroberte damals die Spitze der Charts. Fisher Stevens und Kylie Bates liefern hier ein begeisterndes Duett. Das Finale der Show gerät dann zur Party. Treibende Bass-Rhythmen in „America“ und der rockige und mit Country-Effekten gewürzte Titel „Desirée“ reißen auch die zunächst zurückhaltenden Fans von ihren bequemen Stühlen. Die Zugabe „Sweet Caroline“ – ein Hit von 1969, der inzwischen zur Stadionhymne geworden ist, beendet schließlich ein furioses Konzert einer spielfreudigen Band mit zwei gut harmonierenden Sängerinnen Alison Doyle und Kylie Bates. Doch im Mittelpunkt steht unbestritten Diamond-Interpret Fisher Stevens. Die Stimme des Engländers überzeugt mit ihrem tiefen, männlich-herbem Klang. Sein Stil ist geprägt von souveränem Auftreten mit dem Hang zur bisweilen betörend wirkenden Lässigkeit.