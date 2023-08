Musical in Mönchengladbach Musikschüler führen „Der kleine Horrorladen“ auf

Musical, das heißt: Tanzen, Singen und Schauspielern. So wie Viola haben die meisten der 15 Darsteller bei den Proben neue Kunst-Sparten für sich erobert. Seit einem Jahr wird intensiv geprobt – mit Eva Bächli und der Tanzlehrerin Lara Diez. Jedes Detail wurde selbst organisiert: Die Darsteller räumen das Bühnenbild um. In der Live-Band, geleitet von Musikschullehrer Hans-Peter Faßbender, spielen Musikschüler. Eltern sitzen hinter den Verfolger-Scheinwerfern. Selbst alle Pflanzen der Musikschule kommen zum Einsatz. All das schweißt das Team aus Elf- bis 20-Jährigen zusammen: Am Rand der Probe erzählen mehrere, dass sie später auf jeden Fall Musicaltänzer werden wollen.