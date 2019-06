Kleines Jubiläum in Mönchengladbach : Die Musikschule feiert 60. Geburtstag mit vielen Workshops

Mönchengladbach In der Mottowoche vom 8. bis 11. Juli werden 84 Workshops, Konzerte und Aktionen angeboten. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

„Ich war erst erschrocken, als ich sah, was da alles an Ideen zusammenkam“, sagt Christian Malescov. Der Musikschulleiter hatte sein Kollegium um Beiträge für die „Mottotage“ zum 60. Geburtstag der Schule zu gebeten. Aus den Vorschlägen ist ein 100-seitiges Programmheft geworden: 84 Workshops, Konzerte und Aktionen bietet die Musikschule unter dem Motto „Music is Magic“ vom 8. bis 11. Juli an. Anstelle des regulären Unterrichts können Schüler, Eltern, Geschwister und Interessierte täglich zwischen 15 und 20 Uhr kostenlos mitmachen.