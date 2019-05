Konzert in Mönchengladbach : Musikschüler verleihen Kinofilmen Musik

Info

Konzerte Am Samstag, 28. September, und 29. September wird der Event stattfinden, jeweils um 12 Uhr.

Vorverkauf Er startet an den Kinokassen am Mittwoch, 22. Mai, ab 19 Uhr, zur Vorpremiere von Arabian Night Aladdin. An diesem Abend wird das Streichorchester der Musikschule allen Interessenten eine Kostprobe aus dem Repertoir von Movie in Concert geben. Alle Eltern erhalten ihre Karten in der Musikschule. Die Einnahmen werden an den Förderverein der Musikschule gespendet.

Repertoir Aus 11 aktuellen Filmen, darunter Arielle, Harry Potter, Star Wars, Titanic, Aladdin und Der König der Löwen. Mit acht Ensembles werden Stücke zu hören sein.