60 Jahre Musikschule Mönchengladbach : Musikschüler beweisen viel Mut zur Kreativität

Mönchengladbach Zum 60. Geburtstag der Einrichtung gab es keinen klassischen Unterricht, sondern vier Mottotage mit 84 außergewöhnlichen Workshops.

Eine Sekretärin an der afrikanischen Trommel, Schüler als Dirigenten, Trompeten aus Schläuchen, die Geige beim Spielen mit den Füßen halten – in der Musikschule war vier Tage lang alles anders. Lehrer, Schüler, Eltern und Gastdozenten zeigten von Montag bis Donnerstag bei den „Mottotagen“ zum 60-jährigen Bestehen, was für ein kreatives Potential in der Schule steckt. Statt dem üblichen Unterricht wurden 84 Workshops und Konzerte angeboten. „Es war eine Explosion der Kreativität, als wir das Korsett des regulären Unterrichts abgelegt haben“, sagt Musikschulleiter Christian Malescov.