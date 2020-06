Musikschule in Mönchengladbach : Musikangebote unter einem Dach

Mönchengladbach Zum Wintersemester 2020 wechselt der Fachbereich Musik der VHS in die Zuständigkeit der Musikschule. Marius Küppers ist für musikalische Kurse zuständig. Die Angebote sollen niederschwellig sein und Erwachsene ansprechen.

Wenn in der Vergangenheit Leute in die Musikschule kamen, die Cajon oder Blues Harp spielen wollten, dann musste Musikschulleiter Christian Malescov sie in die Volkshochschule schicken. Nur dort wurden diese Instrumente in Workshops angeboten. „Ich fand das immer schräg“, sagt Malescov. Ab September gilt das Prinzip: Musik in der Musikschule. Das Musikangebot der VHS wechselt zum neuen Fachbereich „Kurse und Workshops“ der Musikschule.