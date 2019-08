Serie Anders Wohnen : Leben im und auf dem Bunker

Die Musiker Bernhard Petz und Zdzislawa Worozanska-Sacher leben in und auf dem Weltkriegsbunker an der Marie-Juchacz-Straße in Güdderath. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Zdzislawa Worozanska-Sacher und Bernhard Petz haben wahrscheinlich den ungewöhnlichsten Wohnort in Mönchengladbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Inge Schnettler

Im Teich schwimmen wohlgenährte Fische. In einem Trog daneben wächst eine Mimose – sie sieht kräftig aus – gar nicht mimosenhaft. Daneben eine ausladende Feige mit Millionen reifer Früchte an den Zweigen. Himbeeren wuchern, Stauden recken ihre farbenprächtigen Blüten. Kräuter duften, Gemüse sieht lecker aus. Unglaublich hübsche Katzen streunen selbstbewusst über Mauern und Treppen. Und Zdzislawa Worozanska-Sacher und Bernhard Petz genießen. „Dieser Ort ist immer besonders“, sagt sie. Und er schaut zufrieden auf sein Werk. Das er in siebeneinhalb Jahren geschaffen hat. Die beiden leben und arbeiten im und auf dem Weltkriegsbunker in Güdderath. Und beide sagen: „Das gute Lebensgefühl nutzt sich nicht ab, es ist so schön, so zu leben, so außergewöhnlich.“

Bernhard Petz und Zdzislawa Worozanska-Sacher sind Musiker. Er spielt Tuba, sie Geige. Beide sind schon seit vielen Jahren bei den Niederrheinischen Sinfonikern am Theater beschäftigt. Beide arbeiten auch als Künstler. Sie schafft Dreidimensionales aus Krawatten und anderen Textilien, er große amorphe und figürliche Plastiken aus diversen Materialien. Und gemeinsam haben sie schon manch spektakuläre Performance hingelegt. Eigentlich war Bernhard Petz vor Jahren auf der Suche nach einem Atelier für seine großformatigen Skulpturen gewesen. Einige Räume hatte er sich angesehen, dann entdeckte er den Bunker in Güdderath an der Marie-Juchacz-Straße. Da war es um ihn geschehen. Das gewaltige Potenzial dieses architektonischen Relikts aus dem Zweiten Weltkrieg war ihm sofort klar.

Weil der Bunker kein Dach hat, konnte in der Mitte ein riesiger Innenhof mit Teich und Pflanzen angelegt werden. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Der Bunker weist eine Besonderheit auf: Er hat kein Dach. „Ende 1944 gebaut, hatte er ausgedient, bevor er baulich fertiggestellt war“, sagt Bernhard Petz. Und da kein Deckel drauf ist, konnte auch der „Innenraum“ genutzt werden – als riesiger Hof mit Fischteich, Terrassen und Beeten. Das sieht nicht nur unglaublich schön aus, das ist überwältigend.

Auf der oberen Randmauer des Bunkers steht diese 7,30 Meter große Stahlskulptur von Berhard Petz. Foto: Bauch, Jana (jaba)

In den fensterlosen Bunkerräumen haben die beiden massig Platz für ihre Kunst. „Es hat lange gedauert, bis wir alle Ecken und Winkel des Bunkers kennengelernt haben“, sagen sie. Ob ihnen die dunklen Räume nicht manchmal Furcht eingeflößt hätten? „Stimmt, es war schon düster, wir haben uns mit dem Licht von Taschenlampen orientiert, bevor ich überall Elektroleitungen verlegt habe“, sagt Bernhard Petz. Aber Angst, nein, die haben sie nie gehabt. „Schließlich handelt es sich bei diesem Gebäude um einen Schutzraum!“

Blick in den nahezu ungegliederten Wohnraum von Petz und seiner Lebensgefährtin. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Dann sollte ein Haus auf den Bunker. Dafür gab`s die Baugenehmigung von der Stadt. Das Wohnhaus ließ Petz den Architekten Sebastian Krehn aus seinem Heimatdorf Ehrwald in Tirol planen, der heute ein Architekturbüro in Bregenz leitet. Der imposante, lichtdurchflutete zweigeschossige Bau aus Holz und Glas ist seit fünf Jahren das Zuhause von Bernhard Petz und Zdzislawa Worozanska-Sacher. Und was für eins. Die beiden leben in einem kaum gegliederten und spärlich möblierten riesigen Raum. Schränke sucht man vergebens. „Alles, was wir aufbewahren müssen, befindet sich im Untergeschoss. Hier oben sind nur wir.“

Im Bunker haben die beiden genügend Platz, um ihre Kunstwerke zu präsentieren. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Um dahin zu gelangen, müssen sie durch den dunklen Bunker gehen, müssen die rauen Betontreppen hochsteigen. In Nischen und an den Wänden hängen und stehen Kunstwerke, Spiegel, leere Bilderrahmen und mehr. „Hier kann man sich stundenlang umschauen, ohne alles gesehen zu haben“, sagt Zdzislawa Worozanska-Sacher. Stimmt.

Um in das Wohnhaus zu gelangen, muss man durch den Bunker gehen. Im Flur gibt es allerlei zu entdecken. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Im Untergeschoss des Flachdachbungalows hat sie ihr Atelier. Da steht ihre Nähmaschine auf dem Tisch, hier arbeitet sie an ihren textilen Werken. Und hier näht sie die Kleidung für sich, ihren Lebensgefährten und derzeit auch für die „Anne Frank“, die am 3. November als monodramatische Oper im Bunker uraufgeführt wird (s. Artikel unten). „Meine Kleidung ist ganz individuell“, sagt sie. „Ich verkleide niemanden, ich schaffe Einzelstücke für den jeweiligen Menschen, indem ich mich in seine Persönlichkeit hineindenke.“