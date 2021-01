Musik in Mönchengladbach : Musikszene trauert um Drummer Nicky Gebhard

Mönchengladbach Als Schlagzeuger der Band Wallenstein kam er nach Gladbach. Der Musiker und Musikpädagoge prägte die regionale Kulturlandschaft. Am Wochenende ist der gebürtige Berliner im Alter von 68 Jahren gestorben.

Der gebürtige Berliner, der in Dortmund aufwuchs, zieht Mitte der 1970-er nach Gladbach, als die Classic-Rock-Band Wallenstein einen neuen Mann am Drumset braucht. Fast vier Jahre trommelt Gebhard in der gefragten Rockformation um Jürgen Dollase. Dass er Profimusiker werden will, steht für Nicky schon mit 16 fest: Da büxt er aus nach Münster, wo Jimi Hendrix ein Konzert gibt. Es wird sein Leben bestimmen. Neben dem Bandleader fasziniert Nicky besonders Drummer Mitch Mitchell. Jahre später wird Mitchell ihm für ein Interview zur Verfügung stehen. Es folgen Gespräche mit weiteren berühmten Schlagzeugern, darunter Elvin Jones, Billy Cobham, Omar Hakim und Terry Bozio.