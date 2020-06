Musik in Mönchengladbach : Acht Jahreszeiten erklingen im Autokino

Musik in Mönchengladbach

Ein Teil der Niederrheinischen Sinfoniker spielte am Wochenende im Nordpark die je vier Jahreszeiten von Vivaldi und Piazzolla. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Die Niederrheinischen Sinfoniker melden sich aus der Corona-Zwangspause mit einem Live-Konzert zurück. Eine 17-köpfige Streicherformation und vier Solisten musizierten im Autokino am Mönchengladbacher Nordpark.

„Meine sehr verehrten Autos und Musikfreunde in den Autos“, so begrüßte Generalmusikdirektor (GMD) Mihkel Kütson die jeweils zwei Insassen in den vor dem Pavillon und den zwei großen Leinwänden rechts und links geparkten knapp 100 Limousinen „zu diesem hoffentlich einmaligen Erlebnis“.