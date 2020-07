Veranstaltungstipps in Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Strandkorb­vergnügen am Donnerstag mit Komiker Michael Mittermeier. Foto: Olaf Heine

Mönchengladbach Kunst spielerisch entdecken, Kabarett sehen und Musik von Pop über Jazz bis Beethoven hören – die Gladbacher Kultur hat auch in der Corona-Sommerferienzeit viel zu bieten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Kunst am Abteiberg Der „Erste Sonntag“ findet am Sonntag, 2. August, 11 bis 18 Uhr, im Museum Abteiberg, Abteistraße 27, statt. Kunstgespräche und Führungen durch den Skulpturengarten werden um 11.30 Uhr, 12.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr angeboten. Weiter sind Kunstspiele und ein Quiz für Kinder geplant. Im Museum sind derzeit Arbeiten von zwei politisch interessierten und engagierten Künstlern zu sehen: von der US-Amerikanerin Andrea Bowers „grief and hope“ und von dem deutschen Konzeptkünstler Hans Haacke „Kunst – Natur – Politik“. Beide Ausstellungen gibt es noch bis 25. Oktober. Der Eintritt zum „Ersten Sonntag“ ist frei.

Zeichnen und Aquarellieren Mythos Bökelberg, die Stadtgeschichtliche Sammlung, die Geschichte von Schloss Rheydt – in dem Museum auf der Schlossstraße 508 gibt es eine Menge zu entdecken. Öffnungszeiten sind Freitag von 11 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr. Zudem lockt die Veranstaltung „Kunst zur Blauen Stunde“ zum Selbermachen: Am Donnerstag, 30. Juli, 19 bis 21 Uhr, führt Nicola Grosch, Autorin der Algenspaghetti-Kinderbuchreihe, in das „Zeichnen – federleicht“ ein und am Freitag, 31. Juli, 19 Uhr bis 21 Uhr, lernen die Kursteilnehmer unter Anleitung von der Malerin und Grafikerin Martina Noetzel die Technik des Aquarellierens. Der Workshop kostet 20 Euro. Anmeldung unter der Telefonnummer 02166 92890015 oder 02166 9289011.

Bilder von Ingo Wegerl Der Mönchengladbacher Künstler Ingo Wegerl zeigt in dem städtischen Projektraum EA71 auf der Eickener Straße 71 eine „Kleine Retrospektive“. Bilder des Menschen aus den Jahren von 1969 bis 1989 werden präsentiert. Wie mit Röntgenaugen sieht Wegerl auf seine Umwelt und verarbeitet sie. Die Reihung ist dabei ein häufig wiederkehrendes Stilmittel. Oft verweigern sich seine Bilder einer eindeutigen Festlegung. Die Ausstellung wird am Freitag, 31. Juli, 19 Uhr, eröffnet. Am Samstag, 1. August, und Sonntag 2. August, ist sie jeweils von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Nuhr-Fotografien Fotografien von Dieter Nuhr sowie Arbeiten von Künstlern der Galerie Löhrl in der „Inhouse Messe“ sind in den Galerieräumen auf der Kaiserstraße 58/60/67 und 69 zu sehen. Vom Kabarettisten Dieter Nuhr sind Reisefotografien zu sehen. „Mir ist meine bildnerische Arbeit genauso wichtig wie meine Arbeit auf der Bühne ... Ich schreibe, ich rede, ich reise, ich fotografiere. Fotografieren ist Festhalten. Meine Bilder sind Dokumente eines künstlerischen Konzeptes, die Welt in Reisen zu erfahren, die Verarbeitung des Gesehenen“, sagt Nuhr über seine Fotografien. Geöffnet ist die Galerie Löhrl am Samstag, 1. August, 10 bis 14 Uhr.

Der Mönchengladbacher Künstler Ingo Wegerl zeigt in dem städtischen Projektraum EA71 eine „Kleine Retrospektive“. Foto: Ingo Wegerl/ Stadt MG

Kunst aus Kuba Vazquez‘ Träume sind am Freitag, 31. Juli., 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, und am Samstag, 1. August, 11 bis 14 Uhr, in der Galerie Zwischenraum in der Passage Hauptstraße 59 in Mönchengladbach-Rheydt zu sehen. Gezeigt werden Bilder des kubanischen Malers Juan Manuel Vázquez Iglesias aus der Sammlung Marek Rutkowski.

Bunker Güdderath Unter Corona-Bedingungen können sich Besucher in den Kunstbunker Güdderath 29 begeben und unter der Leitung von Zdzislawa Worozanska-Sacher und Bepe Meilenstein Kunst in einem ungewöhnlichen Ambiente erleben. Am Samstag, 1. August, 18 Uhr, und am Sonntag, 2. August, 16 Uhr, finden Führungen statt. Karten zu 15 Euro gibt es online und nur nach Voranmeldung unter www.bunkerfuehrungen.de oder telefonisch unter 02166 912485.

Dennis aus Hürth kommt am Sonntag in den Sparkassenpark. Foto: Schauplatz GmbH

Strandkorb Open Air Im Sparkassenpark Mönchengladbach, Am Hockeypark 1, wird jedes Wochenende Programm gemacht. Am Donnerstag, 30. Juli, 20 Uhr, kommt der Komiker Michael Mittermeier auf die Bühne. Ihm schließt sich am Freitag, 31. Juli, 20 Uhr, der Kabarettist Jürgen B. Hausmann an. „Dennis aus Hürth“ beschließt am Sonntag, 2. August, 20 Uhr das Wochenendprogramm im Hockeypark. Die Tickets gibt es ab 50 Euro pro Strandkorb, in dem zwei Personen Platz nehmen können. Der Veranstalter weist darauf hin, dass ein ganzer Strandkorb mit zwei Tickets gebucht werden muss. Weitere Infos auf der Internetseite des Veranstalters unter: www.sparkassenpark.de/termine/strandkorb-open-air/

Orgelmusik zur Marktzeit Am Samstag, 1. August, 11.30 Uhr, spielt der Kirchenmusikdirektor der Evangelischen Antoniterkirche in Köln, Johannes Quack, die fünfte Sinfonie von Ludwig van Beethoven in einer Bearbeitung für Orgel. Der Eintritt zu dem Konzert in der Evangelischen Hauptkirche am Rheydter Markt ist kostenfrei.