Aufführung an der Musikschule Mönchengladbach So begeisterten Schüler im Musical „Der kleine Horrorladen“

Ein charmant-schöner Fiesling, eine hervorragend singende Pflanze, eine echt groovige Band und ein tollpatschig-cleverer Blumenverkäufer – das sind ein paar Highlights aus dem ersten Musical der Musikschule. 14 junge Darstellerinnen und Darsteller haben sich in dem Klassiker „Der kleine Horrorladen“ der Herausforderung Musical gestellt: Sie mussten gleichzeitig singen, tanzen und schauspielern. Die wenigsten von ihnen hatten in mehr als einem Genre Erfahrung. Umso beeindruckender war das Ergebnis. Alle drei Vorstellungen waren ausverkauft, das Publikum ging voll mit und applaudierte am Ende begeistert – zu Recht.