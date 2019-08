Gemeinschaftsprojekt : Jetzt anmelden für die Museumsuni

Mönchengladbach Ethik, Ernährung, Online-Shoppen, Graffiti-Kultur und Bauhaus: Das sind die Themen der Museumsuni im Museum Schloss Rheydt. Start ist am 24. September.

Los geht es am Dienstag 24. September mit einem Vortrag des NEW-Vorstandsvorsitzenden Frank Kindervatter zum Thema Elektromobilität und der Frage, wie wir uns in 20 Jahren fortbewegen. Staatssekretär Günter Krings spricht am 8. Oktober über 100 Jahre Weimarer Verfassung und Demokratie in Deutschland.

Monika Eigenstetter, Leiterin des Kompetenzzentrums EThNa, das sich an der Hochschule Niederrhein mit Fragen der Ethik und Nachhaltigkeit beschäftigt, fragt, wie relevant das korrekte Verhalten jedes Einzelnen in Zeiten des Klimawandels ist. Reinhard Hambitzer vom Fachbereich Oecotrophologie klärt, wie man heutzutage Lebensmittel entwickelt. Markus Muschkiet, Leiter des Centers Textillogistik, wirft einen Blick hinter die Kulissen des Online-Handels und erklärt den Schülern, was nach dem Mausklick passiert. Sascha Schierz, Professor am Fachbereich Sozialwesen, taucht in die Subkultur der Graffiti-Künstler ein. Und Designtheoretikerin Kerstin Plüm vom Krefelder Fachbereich Design spricht im Jahr 100 nach der Gründung der Kunstschule Bauhaus in Dessau, wie das Bauhaus die Welt verändert hat.