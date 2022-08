Bildung in Mönchengladbach : Schüler lernen von Professoren und Gastdozenten

Mönchengladbach Nach zwei Jahren Pause startet die Museums-Uni in Schloss Rheydt zum zehnten Mal. Themen sind der Ukraine-Krieg , Vegane Ernährung, Cyber-Securtiy, Plastikmüll und vieles mehr. Interessierte können sich anmelden.

Den Auftakt macht am 1. September der Bundestagsabgeordnete Günter Krings (CDU), der über den Krieg in der Ukraine spricht. Prof. Jürgen Schram (15.9.) ist der Farbe auf der Spur, von der Höhlenmalerei bis zu den Designerhemden. Weitere für die Jugendlichen maßgeschneiderten Themen sind: „Veggie – vegan – vegetarisch. Wie geht vegan?“ (29.9.) oder „Cyber-Security: Ist das auch ein Thema für mich?“ (6.9.). Prof. Maike Raabe referiert über die Industrie der Zukunft (20.9.), Prof. Michaela Wagner über die Frage, wie der Plastikmüll in den Griff bekommen ist (15.9.). Denisa Richters, RP-Redaktionsleiterin in Mönchengladbach, gibt Einblick, wie die Tageszeitung ihren Platz in der digitalen Welt behauptet (22.9.), und Chefarzt Andreas Meyer (8.9.), was wir mittlerweile über Corona wissen.