Auf dem Abteiberg in Mönchengladbach : Museum zeigt Anti-Kunst aus der Sammlung Andersch

Mönchengladbach Mit „Feldversuch#2“ sind auf dem Abteiberg jetzt weitere Teile aus der Kollektion des Sonderschullehrers aus Neuss zu sehen. Eine wahre Wunderkammer der Fluxus-Bewegung.

All die Künstler, die ab den 1960ern auf der Fluxus-Welle surften, hatten nichts weniger im Sinn, als die westlichen Nachkriegsgesellschaften in ihrer wirtschaftswundergläubigen Spießigkeit mit ironischer Anti-Kunst zu provozieren, den Kunstmarkt zu torpedieren, das Denken und Leben zu revolutionieren und nebenbei den Kunstbegriff neu zu definieren. Und fast alle, unter denen Beuys nur einer von vielen war, schauten irgendwann bei Erik Andersch vorbei, einem Sonderschullehrer in Neuss . Der hatte früh ein paar Leute aus der Szene kennengelernt, Wohnungen besorgt, sie bei sich untergebracht.

Über Jahrzehnte hat Andersch zusammengetragen, was sich ein Lehrer leisten konnte. In seiner Wohnung stand alles voller Schachteln, Kisten, Kästchen. Tausende Arbeiten von mehr als 50 Künstlern, Multiples, meterweise Ordner, Bücher, zehntausende Zettel, Plakate. Ein Kunst-Konvolut von höchstem Rang, das 2017 vom Museum Abteiberg erworben wurde.

Da steht ein blättrigrotes Campingstuhl-Gestell auf einem neongelben Sockel. Ein Pappdeckel mit Filzstift-Kriggelei ist der Sitzbezug. Sieht erst mal aus wie die museale Präsentation einer Bauhaus-Ikone, ist aber Ergebnis eines Besuchs des Ehepaar Andersch bei den Fillious in Südfrankreich. Die Skizze zeigt die Tischordnung eines Aioli-Festes. In einer Schubladen-Vitrine warten Schachteln mit Staubtüchern darauf, herausgezogen zu werden. Den Staub hat Filliou von Meisterwerken in den großen Museen der Welt abgestaubt. Ein mit der Zeit verblassendes Polaroid dokumentiert das Husarenstück. Unter Glas liegen nebenan Zettel-Kästchen von George Brecht: kleine Partituren im Gusto grafischer Notationen, wie er sie bei John Cage kennengelernt hatte und herumschickte. Handlungsanweisungen wie: „1. Dreh das Radio an. 2. Beim ersten Ton schalte es wieder aus“.