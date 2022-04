Museum Abteiberg Mönchengladbach : Fotos einer Welt nach der Katastrophe

Museumsleiterin Susanne Titz (rechts) und Haris Giannouras werden am Sonntag bei der Eröffnung in die neue Sonderausstellung auf dem Abteiberg einführen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Das Museum Abteiberg zeigt mit der Ausstellung „The Camera of Disaster“ Arbeiten des Düsseldorfer Künstlerkollektivs Studio for Propositional Cinema.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine junge Frau mit wehendem Haar im Gegenlicht. An der zentralen Stelle eines Films, der unter der Überschrift „The Lensgrinders“ (Die Linsenschleifer) schaut sie den Betrachter an. Den Film müssen Besucher im Sonderausstellungsraum des Abteibergmuseums erwandern. Er ist in gleich große, wie Filmstills an die Außenwände gereihten Schwarzweißfotos mit feinziselierten Untertiteln verteilt.

Die junge Frau trägt einen Kasten vor dem Bauch, eine Art Camera obscura – Linse, Loch, mehr nicht. Auf dem einen Foto hält sie die Hand vor die Öffnung, auf dem nebenstehenden nimmt sie sie weg. Es ist dieses bewusste und zugleich naive Abbilden der Welt, die wie die Ästhetik der grobkörnigen, im Silberrahmen hinter Glas gefassten Fotografien einem frühen Science-Fiction-Film entsprungen zu sein scheint, das auf den Kern der Ausstellung weist. Es ist eine Foto-Ausstellung des Düsseldorfer Künstlerkollektivs „Studio for Propositional Cinema“,mit Konzeptanspruch. Unter dem Titel „The Camera of Disaster“ (etwa: Der aus der Katastrophe geborene Fotoapparat) macht sie das Wesen der Fotografie, ihre Bedingung und ihre Notwendigkeit, bewusst.

Info Wissenswertes zur Sonderausstellung Eröffnung Sonntag, 3. April, 12 Uhr; zu sehen bis 25. September Pädagogisches Beiprogramm zu finden unter www.museumabteiberg.de Katalog Zum 40. Geburtstag des Museums (23. Juni) erscheint ein Kassettenkatalog zur Ausstellung.

Studio for Propositional Cinema, 2013 aus der Fotoklasse der Düsseldorfer Akademie entstanden, ist ein ziemlich angesagtes Kollektiv, das inzwischen in diversen deutschen und europäischen Kunstvereinen und Museen viel beachtete konzeptionelle Arbeiten zum Thema Film/ Kunst ablieferte. In einer Art Werkzeugkasten hält es, bildlich gesprochen, die Bestandteile und Bedingungen des Mediums Film bereit, setzt es in Konzept-Ausstellungen neu zusammen. Autorenschaft wird bewusst verschwiegen.

Im Haus von Museumsleiterin Susanne Titz sind es das Medium und die Technik der Fotografie, die hinterfragt werden. Das Setting: die Welt nach der Katastrophe, in der das Wissen um Fotografie verloren ist. Oder Fotografieren verboten oder nicht mehr möglich ist, weil digitale Geräte wie Smartphones von wem und warum auch immer ihrer Funktion beraubt sind. Davon handelt vor silbern reflektierenden Wänden des Sonderausstellungsraums die sehr sachlich arrangierte Bilderstrecke, in deren Erzählung drei junge Leute aus urbanem Hochhaus-Grau durch ein magisches Portal in eine andere Welt – vielleicht eine apokalyptische – vordringen, in der das Wissen um (analoge) Fotografie nur bei einigen Alten noch vorhanden ist. Und sie handelt vom Zurückkommen, dem Verändertsein, einem Fünkchen Hoffnung.

Dabei wirkt der Sonderausstellungsraum im diffusen Tageslicht selbst wie der Bauch einer Kamera, in dessen Innerem zudem die Ingredienzen analogen Fotografierens – die chemischen und mineralischen Rohstoffe, das Glas für die Linsen – in dezent beleuchteten Vitrinen ausgestellt sind. Vor ochsenblutroten Wänden gibt es bedruckte Blätter eines „Handbuchs“ in Rahmen hinter Glas. Philosophisch-poetische englische Texte in Fülle, deren deutsche Übersetzung an der Kasse bereitliegt.