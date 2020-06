Neues Programm mit Corona-Anpassungen in Mönchengladbach : Museen nehmen wieder Fahrt auf

Mönchengladbach Die Museen Abteiberg und Schloss Rheydt sind nun wieder für ihre Gäste da. Sie passen ihre Angebote den aktuellen Regeln an und entwickeln gleich ein neues Programm mit Alternativen.

Das digitale Angebot wird noch erweitert. Im Familienprogramm werden Kindern und Jugendlichen Suchspiele und Kreuzworträtsel angeboten. Wegen des fehlenden Abstands im Malraum entsteht für Kinder und Jugendliche ein neues Ferienprogramm für drinnen und draußen. Vorgesehen ist etwa in Art einer modernen Schatzsuche ein Geo-Kunst-Caching zu den Skulpturen in der Stadt. Am dritten Sonntag im Monat können im Textil-Technikum endlich wieder, wenn auch eingeschränkt, Maschinen vorgeführt werden, verrät Wiegmann. Beim Schloss finden Führungen zu dessen Geschichte für Gruppen mit bis zu zehn Teilnehmern unter freiem Himmel statt, sagt die stellvertretende Leiterin Nina Schulze. Die Indoor-Version mit Aufenthalten in stadtgeschichtlicher Sammlung, Sonderausstellung, Herrenhaus und Wunderkammer ist auf sechs Teilnehmer begrenzt. Unter dem Motto „Pfaue, Ritter, Abenteuer“ findet das interaktive Angebot für Kinder fast nur im Außengelände statt. Für praktische Arbeiten wird ein Gartenatelier eingerichtet.