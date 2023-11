Konzerte in Mönchengladbach Klaus Paulsen dirigiert zum letzten Mal das Weihnachtsoratorium

Deshalb hat er sich einen Wunsch erfüllt: Drei seiner ehemaligen Gesangsschüler, heute im Studium oder fertig, werden die Solopartien übernehmen. Sopranistin Marie Lina Hanke, gerade 20 Jahre alt und Studentin an der Folkwang-Musikhochschule in Essen, hat seit dem neunten Lebensjahr bei Paulsen Unterricht gehabt. Luzia Ostermann studiert im Master-Studiengang Konzertgesang in Düsseldorf und übernimmt die Alt-Partie. Bariton Irfan Berilo hat sein Gesangsstudium abgeschlossen und ist freischaffender Gesangssolist und Gesangspädagoge. Die Tenor-Partie übernimmt Robert Hillebrands. „Das Weihnachtsoratorium bringt uns noch einmal auf den Kern des Weihnachtsgeschehens – weit ab von Trubel und oberflächlicher Gefühlsduselei heutiger Tage“, sagt Paulsen zur Wahl des Konzertprogramms.