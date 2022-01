Neues Musikprojekt in Mönchengladbach : Aus Corona geboren – Blue Band mit Monika Hintsches und Freunden

MÖNCHENGLADBACH Die Zeit, als die Pandemie über die Welt hereinbrach, nutzte die Künstlerin Monika Hintsches von um ein neues Album aufnehmen. Am Ende wurde es ein Gemeinschaftsprojekt vieler Musiker. Wer alles mitwirkt und was daraus entstanden ist.

Die Zeit seit dem März 2021, als die Pandemie über die Welt hereinbrach, beschreibt Monika Hintsches so: „Permanent rein in die Puschen und wieder raus aus den Puschen.“ Die 61-jährige Gitarristin und Sängerin, die seit 47 Jahren auf der Bühne steht, leitet einen Chor, macht musikalisches Kabarett und unterrichtet. War es bis zur Pandemie so, dass sie sich darauf verlassen konnte, immer mindestens einen ihrer Jobs in jedem Fall machen zu können, wurde es nun „ein Hängen und Würgen“. „Man wusste und weiß nicht, was man planen kann.“ Immerhin, den Unterricht konnte sie online geben. Mit ihrem Alter Ego, Trude Backes, begleitete sie den ersten Lockdown humorvoll mit kleinen Filmen, die sie auf YouTube einstellte. Im Oktober 2020 bewarb sich Monika Hintsches mit einem CD-Projekt um das NRW-Stipendium. Gemeinsam mit Mönchengladbacher Musikern wollte sie von ihr geschriebene Stücke für eine neue CD aufnehmen. „Antrag gestellt, einen Tag danach die Bestätigung bekommen, fünf Tage später war das Geld auf dem Konto“, beschreibt sie die prompte Entscheidung über den Antrag.

Das „Ursprungsteam“ mit dem Cellisten David Koebele sowie ihrem langjährigen Begleiter am Keyboard, Janek Wilholt, sowie dem Gitarristen Gerd Strasdas entwickelte während digitaler Treffen die Stücke. Am heimischen Rechner wurden sie bearbeitet und gingen online hin und her. Im Laufe dieses dynamischen Prozesses stellten die Musiker fest: „Rhythmus spielt eine große Rolle. Wir brauchen Drums. Und ein Saxophon.“ Also kamen der Düsseldorfer Drummer Carsten Grüter und der Saxophonist Johannes Seidemann aus Mönchengladbach dazu. Die Ideen entwickelten sich im Tun, das Ganze war ein dynamischer kreativer Prozess. In ihm stießen weitere Künstler hinzu: Djamel Laroussi, Bass, Heribert Götzen, Percussion, David Heiss, Posaune und Joachim Bröckers, Trompete. Im Herbst 2021 waren alle Stücke fertig eingespielt und die Truppe stellte fest: die CD-Presswerke leiden unter Materialknappheit, die CD wird erst 2022 erscheinen. Aber dennoch: Monika Hintsches freut sich, mit so tollen Musikern eine so tolle CD gemacht zu haben. Außerdem war sie dank Corinna e.V. in der Lage, allen Musikern ein Honorar zu zahlen.