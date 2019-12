Internationales Schreibprojekt : In 30 Tagen zum 50.000-Wörter-Roman

Am Ende gibt es ein Gewinner-Zertifikat: Nadine und Ansgar Fabri nahmen teil am Schreibprojekt „NaNoWriMo“. Foto: Ansgar Fabri

Mönchengladbach In einem Monat einen dicken Wälzer schreiben? Klingt nach einem verrückten Vorsatz für das neue Jahr. Der internationale Roman-Schreib-Marathon „NaNoWriMo“ hat genau das zum Ziel. Mehrere hunderttausend Menschen nehmen jedes Jahr weltweit daran teil. RP-Mitarbeiter Ansgar Fabri und seine Frau Nadine, Kulturpädagogin und VHS-Dozentin für Kreatives Schreiben, haben den Selbstversuch gemacht.

Je nach Typ schreiben einige sofort drauf los. Andere schreiben mal hier, mal da an einer Textstelle; wieder andere planen den Plot akribisch im Vorfeld. Erlaubt ist, was inspiriert und die Seiten füllt, solange das erste Wort des neuen Romans am 1. November, dem offiziellen internationalen Start des National Novel Writing Month, zu Papier gebracht wird – und das letzte Wort vor dem 1. Dezember.

Ergebnis Das Projekt ist längst international bekannt geworden. In vielen Ländern der Welt versuchen sich jedes Jahr Tausende von Menschen an dem Projekt. Auf diese Weise wurden während des NaNoWriMo 2009 insgesamt 2.427.190.537 Wörter geschrieben.

Andere Schreibbegeisterte fragen skeptisch: Kann das, was man in einem Monat herunterschreibt, denn überhaupt gut sein? Und kann man einen Roman mit einer Längenvorgabe schreiben? In einem Monat kann man die erste Fassung eines Manuskripts schreiben, und hier gilt: Nur was man niedergeschrieben hat, kann man überarbeiten und verbessern. Frei nach dem Motto der Pulitzer-Preis-Trägerin Jane Smiley: Jeder erste Entwurf ist perfekt, denn alles, was ein erster Entwurf tun muss, ist zu existieren. Und nein, man sollte sich nicht von der 50.000-Wörter-Vorgabe vorschreiben lassen, wie lang der eigene Roman wird. Wenn die Geschichte zu Ende erzählt ist, sollte man sie besser nicht künstlich aufblähen, nur um eine Längenvorgabe einzuhalten.