Kunst in Mönchengladbach : Mischpoke bringt Kunst ins leere Krankenhaus Maria Hilf

Mönchengladbach 26 Räume – einschließlich der Operationssäle, Chefarztbüros und der Krankenhaus-Küche werden von 26 Künstlern unterschiedlich transformiert.

Die 14. Ausstellung des Kunstvereins Mischpoke knüpft in Format und Konzeption an die Ausstellungen im ehemaligen Van-Laack-Gebäude an der August-Pieper-Straße, in Mönchengladbachs erster überdachten Einkaufspassage, dem inzwischen abgerissenen Lichthof und im Franziskanerkloster am Bunten Garten an. 26 Räume – einschließlich der Operationssäle und des Chefarztbüros, der Personalküche und eines schalltoten Raumes im Bereich der Hördiagnostik – werden von 26 Künstlerinnen und Künstlern auf ganz unterschiedliche Weise transformiert.