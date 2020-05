Musik in Mönchengladbach : Popmusik aus dem Homeoffice

Die Teilnehmer der Remember Band singen ein Cover des Songs „We are the world“ für das Corona-Projekt. Screenshot: saja Foto: Sabine Janssen

Mönchengladbach Musiker Michael Sommer von der Remember Band hat Kollegen zu einem Social-Distancing-Bandprojekt eingeladen. Die Bucket Boys produzieren im familiären Homeoffice ihre Jubiläums CD.

Über 11.000 Klicks in knapp zwei Tagen erhielt das Video mit dem Song „We are the World“. Die auch über Deutschlands Grenzen hinaus wahrgenommene Aufnahme ist ein Gemeinschaftsprojekt von Mönchengladbacher Popmusikern und im Gegenentwurf zur coronabedingten Zwangspause von Live-Konzerten entstanden. Die überaus positive Resonanz lässt vermuten, dass der Run auf das Video anhält. Dessen Entstehung basiert auf Michael Sommers Idee eines Social-Distancing-Bandprojekts.

„Eine so massive Verbreitung war eigentlich gar nicht unser Bestreben, und für ein im Grunde lokal bezogenes Projekt ist die Resonanz schon toll“, jubiliert der Musiker der Remember Band. Nach einem Blick ins persönliche Telefonbuch hatte er Kollegen, die er durch frühere Zusammenarbeit kannte, aufgefordert mitzutun. „Das Livefeeling kann so natürlich nicht ersetzt werden. Aber die Begeisterung war sofort da“, kommentiert Sommer die spontane Euphorie seiner Mitstreiter. Er gab den Song und eine Grundlinie vor. Dazu gestalteten Kollegen, wie Alex Behrens, Steffi Steglich, Andrea Wolter, Jule Kühl, Heinrich Verheyden, Jonas Janßen, Michael Grulke, Lydia Haurenherm und Achim Buschmann ihren Part. „Für die Instrumentalisten war es nach ihren technischen Möglichkeiten aufwendiger, aber die Sänger haben oft einfach in die Selfie Kameras ihrer Handys gesungen“, sagt Sommer. Am Ende mixte er in „Sandwich-Manier“ über 30 Tonspuren.