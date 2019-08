MGsingt.de lädt ein : Workshop mit dem Tenor Alastair Thompson

Mönchengladbach Für das Konzert mit den King’s Singers lässt sich der Männergesangverein MGsingt.de von dem Tenor Alastair Thompson coachen.

Die Sänger des Männergesangvereins MGsingt.de freuen sich auf das Konzert mit dem berühmten A-cappella-Ensemble King’s Singers aus Großbritannien am 8. Dezember in der Kaiser-Friedrich-Halle. Die Proben laufen auf Hochtouren, und am Samstag, 7. September, trifft sich der Chor zu einem Workshop von 10 bis 17.30 Uhr im Pfarrheim Bettrath, Hansastraße 55. Als Coach wird Alastair Thompson, der Gründungstenor der King’s Singers dabei sein.