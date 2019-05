Comet-Cine-Center Mönchengladbach : Metropolitan Opera aus New York live im Kino erleben

Gladbach/ NEW YORK Von Oktober bis Mai 2020 zeigt das Comet-Cine-Center Liveübertragungen aus der Metropolitan Opera New York. Bereits jetzt beginnt der Vorverkauf für diese hochkarätigen Darbietungen.

Von Oktober bis Mai nächsten Jahres zeigt das Comet-Cine-Center wieder Live-Übertragungen der Metropolitan Opera aus New York. Der Vorverkauf für diese hochkarätige Opernreihe startet bereits am Samstag, 11. Mai. Zu haben sind die Tickets dann an der Kinokasse oder online unter www.comet-cine-center.de. Alle Stücke haben deutschen Untertitel. Beginnen wird die Reihe der Liveübertragungen am 12. Oktober um 19 Uhr. Gezeigt wird dann Puccinis Turandort mit Christine Goerke, Eleonora Buratto, Roberto Aronica und James Morris. Dirigent ist Yannick Nezet-Seguin. Gesungen wird das Stück auf Italienisch.