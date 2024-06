Konzerte in Mönchengladbach Das ist die neue Konzertsaison 2024/25

Der Liederabend mit Christoph Prégarien im dritten Meisterkonzert ist mit einem Klaviertrio (Klavier, Violine, Cello) ungewöhnlich besetzt. So kombinieren die vier Musiker Kammermusikwerke und Lieder, auch Bearbeitungen britischer Volkslieder. Prégarien ist seit 2004 Professor für Gesang an der Musikhochschule Köln. Der traditionelle Klavierabend ist am 10. April 2025 sozusagen doppelt besetzt. Das Klavier-Duo Tal & Groethuysen ist nach 25 Jahren wieder zu Gast in Mönchengladbach und spielt Werke von Mozart, Schubert und Czenry zu vier Händen. Streichquartette von Brahms, Mendelssohn und seiner Schwester, Fanny Hensel, werden im letzten Meisterkonzert (8. Mai 2025) vom Aris-Quartett vorgetragen. 2009 gegründet, spielen sie bis heute in unveränderter Besetzung.