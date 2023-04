Konzert in Mönchengladbach Annika Treutler bringt den Flügel an den Rand seiner Möglichkeiten

Annika Treutler pflegt einen wunderbar klangverliebten Ton, bei aller Virtuosität und Kraft, mit der sie etwa in der letzten Brahms-Variation den Steinway an den Rand seiner Möglichkeiten bringt, forscht sie jederzeit an dem Schönen, Ausgewogenen der Musik. Schönklang und Melodie, wie sei gerade bei Schubert so wunderbar zusammenfinden, stehen bei Treutlers Spiel allerdings bisweilen nebeneinander. Das Feierliche, die Ehrfurcht vor dem Werk, bewegen die Pianistin gerade bei Schubert, kleinteilig zu phrasieren, Details auszuschmücken, die den Fluss der Melodie verzögern. So beeindruckend schön ihr Spiel sich offenbart, so mehr erzählend könnte es noch werden. Zum freundlichen Beifall gesellte sich wunderbar eine von Schumanns „Waldszenen“.