Matinee in Mönchengladbach : Wie ein Kunstwerk entsteht

Matinee in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Filmclub „Objektiv“ lädt im Rahmen der Aktion „Stadt Land Fluss“ für September zur Matinee ein. Die Region Schwalm-Nette steht im Zentrum.

Wie Thomas Virnich seine „Fliegenden Katakomben“ gemacht hat, von der Idee bis zur Ausführung, hat einer der auch national erfolgreichen Hobbyfimer im Filmclub „Objektiv“, Jürgen Zitzen, vor ein paar Jahren auf dem Wohn- und Ateliergelände des Künstlers in Bettrath gefilmt und zu einem Video geschnitten, das weit über die Grenzen der Stadt auf Amateurfilmfestivals Beachtung fand.

„Die fliegenden Katakomben des Thomas Virnich“ ist einer der Beiträge, die der Filmclub am Sonntag, 12. September, dem „Tag der Rheinischen Landschaft“, in einer Matinee im Carl-Orff-Saal der Musikschule zeigen wird — als Beitrag zum Programm der alle zwei Jahre stattfindenden Aktion „Stadt Land Fluss“ des Landschaftsverbands Rheinland .

Die Aktion stellt in diesem Jahr die Region Schwalm-Nette in den Mittelpunkt. Als weitere Beiträge dieser Matinee sind Filme über den Tiergarten in Odenkirchen, die Niers als „Fluss ohne Quelle“, die Hauptkirche, den alten Wasserturm, den Bunten Garten und den Skulpturenpark des Abteibergmuseums geplant.