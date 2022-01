Ausstellung in der Mönchengladbacher Franziskuskirche : Jesu Taufe durch Markus Lüpertz' Augen

Klaus Hurtz vor den Bildern in der Franziskuskirche. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Zur Eröffnung des neugestalteten Keplerplatz stellte der Malerfürst zehn von 19 Zeichnungen in der Grabeskirche aus, die Jesus sowie Johannes den Täufer zeigen. Der gesamte Zyklus der Serie sind jetzt in der Franziskuskirche zu sehen.

Schön ist der Jesus nicht, der einem da entgegenblickt. Sein Gesicht ist zerfurcht und vernarbt, seine Haare sind zerzaust, seine Köperhaltung ist gebückt. „Das ist gelebtes Leben, das uns anschaut“, sagte Kurator und Pfarrer Klaus Hurtz damals bei der Freigabe des neugestalteten Platzes vor der Josefskirche, für die der Maler Markus Lüpertz zehn seiner insgesamt 19 Lithografien zur Verfügung stellte.

Lüpertz’ Werke hängen nicht mehr in der Grabeskirche, sondern in der Taufkapelle der Franziskuskirche. „Am Jordan“ heißt die Serie, die Protagonisten sind Jesus und Johannes, die in Schwarz-Weiß gehaltenen Zeichnungen zeigen Momente der Taufe: der sich öffnende Himmel, die Taufmuschel, Jesu Füße im Jordan, der Fisch als Ursymbol der Christen.

Die Ausstellung hat sich außerdem erweitert, nun sind alle 19 Zeichnungen zu sehen. Dadurch schließen sich gleich mehrere Kreise: In dem Gebäude hängt auch Lüpertz’ Bildzyklus Totentanz, der als symbolisches Gegenüber der Zeichnungen gesehen werden kann: „Die Taufe Jesu als Zeichen des ewigen Lebens ist die Antwort auf den Tod“, sagt Hurtz. Außerdem schließt die Kirche am Sonntag, 9. Januar, offiziell den Weihnachtsfestkreis ab und feiert die Taufe Jesu.

Das Bild, von dem sich Markus Lüpertz hat inspirieren lassen: Andrea del Verrocchios „Taufe Christi“. Foto: Phil Bird / dpa

Die wuchtigen, archaischen Zeichnungen sind im Corona-Sommer 2020 entstanden. Lüpertz verbrachte die Ferien in seinem Anwesen in Italien und beschäftigte sich in der Zeit intensiv mit einem Bild der Frührenaissance, die „Taufe Christi“ von Andrea del Verrocchio. Das Gemälde ist wohl um 1475 entstanden und deswegen so besonders, weil es eigentlich zwei verschiedene Malstile vereint: Starke Hell-Dunkel-Kontraste und feinabgestufte Farben mit fließenden Übergängen. In der Kunstgeschichte wird davon ausgegangen, dass Verrocchio das Bild begonnen, aber nicht fertig gestellt hat. Das soll sein Schüler Leonardo da Vinci übernommen haben. „Die Forschung vermutet sogar noch eine dritte Künstlerhand, auch Sandro Botticelli gehörte zu Verrocchios Gehilfen“, erklärt Hurtz.

Warum sich Lüpertz mit diesem Bild beschäftigte, weiß auch Pfarrer Hurtz nicht. Aber er hat eine Vermutung. Den großen Rheydter Totentanz malte der Künstler im Jahr seines 60. Geburtstages. „Er realisierte, dass der Mensch sterblich ist“, sagt Hurtz. Die Lithografien, die die Taufe Jesu zeigen, sind 20 Jahre später vor seinem 80. Geburtstag entstanden, hinzu kam die Pandemie. „Lüpertz beschäftigt sich wieder mit dem Tod, aber auf eine andere Art und Weise. Was kommt danach? Was meint Ewigkeit?“, sagt Hurtz.

Die Motive von Verrocchios „Taufe Christi“ sind auch in Lüpertz Zeichnungen wiederzufinden. Nur die Darstellung könnte unterschiedlicher nicht sein: keine Farben, keine Feinheiten, keine Kontraste, stattdessen stellt der Künstler nur das Wesentliche dar.

Im Laufe der Epochen haben sich die Jesus-Bilder immer wieder gewandelt. „Die erste Kreuzdarstellung aus dem 3. Jahrhundert war ein heidnisches Spottbild: Jesus mit Eselskopf“, sagt Hurtz. Andere Darstellungen, zum Beispiel der Schafträger aus dem 4. Jahrhundert, zeigen ihn als guten Hirten. Darauf folgte der herrschende und in der Gotik der leidende Christus.

Was aber allen gemein ist: „Seit dem ersten Jahrhundert begleitet die Künstler, die sich mit der Figur Christi beschäftigen, eine Scheu“. Das sei heute noch so, auch bei Lüpertz, der sich für eine fast kubistische Auseinandersetzung mit Jesus entschieden hat. „Und doch ist Christus die meistdargestellte Figur in der Kunst“, sagt Hurtz.