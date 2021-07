Kunst in Mönchengladbach : „Struktur-Relief“ – Marina Lörwald stellt im EA 71 aus

Kunst in Mönchengladbach

Mönchengladbach Auf den ersten Blick wirken ihre Werke abstrakt. Die Künstlerin Marina Lörwald bildet darin Strukturen der Natur nach. Hier erklärt sie, wo sie ihre Inspiration fand.

Im Projektraum EA 71, Eickener Straße 71, gibt es noch bis zum 18. Juli Arbeiten der Künstlerin Marina Lörwald zu sehen. Die Ausstellung zeigt Malereien aus Lörwalds aktueller Werkreihe „Struktur-Relief“, ergänzt um einige thematisch verbundene Arbeiten aus früheren Schaffensphasen. Die in Öl- und Acrylfarben realisierten Gemälde wirken auf den ersten Blick abstrakt. Dabei bildet ein Teil von ihnen in der Natur vorgefundene Strukturen ab: Darin verarbeitet die Künstlerin Eindrücke einer Reise an die Westküste Irlands.