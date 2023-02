Mandolinenorchester Edelweiß pflegt lange Spieltradition Die große Liebe zum Tremolo

Diese klassische auch neapolitanische Mandoline ist eine Rundmandoline. Sie hat vier Doppelsaiten und ist in Quinten gestimmt. Der Korpus ist schalenförmig und bauchig, hat eine flache, abgeknickte Decke, ohne Zargen. Die Bauform erinnert an einen Tropfen oder eine Mandel (ital.: mandorla), woher das Instrument seinen Namen hat. Der Korpus wird traditionell aus Holzspänen gefertigt und je nach Ausfertigung in kunstvollen Mustern gestaltet. Dann kann ein Instrument auch schon einmal in einen vierstelligen Eurobereich gehen. Wie bei jedem Instrument ist der Klang entscheidend, der vom Material und der Verarbeitungsweise beeinflusst wird – und selbstverständlich durch verschiedene Spielweisen. Die zweite Vorsitzende und Konzertmeisterin des Ensembles, Sabine Moll, führt die Schlagtechnik vor. „Wird der Ton oberhalb des Stegs mit dem Plektrum angeschlagen, klingt er weich, unterhalb des Stegs hart“, sagt sie. Das Tremolo, die schnelle Wiederholung eines einzelnen Tons, bringe einen schwebenden Charakter in die Musik und der Klang einer Mandoline rühre sie immer wieder an. Viele der Orchestermitglieder haben das Mandoline-Spielen bei einem Giesenkirchener Bürger erlernt, der nun leider keinen Unterricht mehr erteil, oder bei den eigenen Eltern, so Moll. Zwischenzeitlich hatte auch sie selbst Schüler. Wer das Instrument erlernen möchte, sollte privat nach einem Lehrer schauen.