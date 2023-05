Hauptfriedhof in Mönchengladbach Kolpingsfamilie macht Friedhof zum „Ort der Begegnung“

Bei der Premiere am Montag, 15. Mai, 15 Uhr, werden Stefanie Kunschke, Opern- und Konzertsängerin, und Anouschka Hendriks, freie Künstlerin, den „Ort der Begegnung“ bereichern. „Ich mache mit, weil es mir manchmal guttut, wenn ich mich an einem schönen Ort mit anderen Menschen unterhalten kann“, betont Stefanie Kunschke. Sie war am Theater Lübeck, am Staatstheater Augsburg und am Staatstheater am Gärtnerplatz in München festes Ensemblemitglied. Am Theater Mönchengladbach war sie 2022 zuletzt als Madame Lidoine in „Die Gespräche der Karmeliterinnen“ zu hören. Anouschka Hendriks unterstützt das Projekt aus ähnlichen Gründen: „Ich freue mich als Mönchengladbacherin zu dieser schönen Idee, Kommunikation und Begegnung, beizutragen.“ Ihre Doppelpassepartout-Arbeiten verbinden auf eine neue Art Kunst und Musik miteinander und lassen dem Betrachter Platz für Fantasie und eigene Interpretation.