Kinderlieder-Mitmach-Theater : Lila Lindwurm hat eine neue CD herausgebracht

Der Lila Lindwurm stellte die neue CD vor. Foto: Renate Resch

Mönchengladbach „Wild im Wald – Still am See: Grüntöne für Kinder“ hat das Kinderlieder-Mitmach-Theater „Lila Lindwurm“ sein neues Album genannt, es ist seine 13. Produktion. Damit verbunden ist das Liveprogramm „Grüntöne“ mit vielen bewegenden und entspannenden Liedern für Kinder zum Thema Natur.

Von Renate Resch

„Musik ist Bildung und Kultur, und es ist einfach total wichtig, dass Kinder mit kindergerechter Musik in Berührung kommen“, sagt Elke Kamper, Kulturerlebnispädagogin des Mitmach-Theaters. „Kindermusik hat keinen hohen Stellenwert in der Gesellschaft, ist aber ungeheuer wichtig für die Kinder.“

Bei der Release-Party der CD gab es ein Konzert im Chapeau Kultur Rheydt. Zahlreiche Kinder, Eltern und Großeltern kamen, um gemeinsam mit dem Nachwuchs Musik zu machen. „Jetzt singen wir mal grüne Töne mit der Waldfee“, begann Elke Kamper, und alle stimmten ein in das Lied „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“. Mal mit Rot für die Feuerwehrfee, mal mit Blau für die Wasserfee oder orangefarben für die Apfelsinenfee.

„Es gibt Tiere, da kann man beim ersten Geräusch schon erkennen, welche Art von Tier es ist“, meinte Anders Orth, der vor 34 Jahren „Lila Lindwurm“ gegründet hat, und startete ein Tiere-Raten-Quiz. Mit viel „Muh“ und „Mäh“ gelangten die Kinder schließlich zum „Pitsch-Patsch“ des Flusspferdes. Ein Koffer mit Instrumenten wurde geöffnet, und alle Kinder durften mit Rasseln, Tambourin, Schellenkranz, Triangel, Klanghölzern und Sambagurke, ein lateinamerikanisches Rhythmusinstrument, mitmusizieren. Immer wenn die Trommeln ertönten, war das Signal zum Klimpern, Klappern, Rappeln und Rippeln gesetzt. Mit wilder, gemeinsamer Klangkulisse bewegte sich ein imaginäres Nilpferd durch den Raum. Dann war das Ensemble wieder dran mit seinen Instrumenten. Gitarren, Violine, Ukulele, Bass, Cajon und Percussion waren mit von der Partie und wurden abwechselnd von den Musikern gespielt. Dunja Offermanns und Mirco Wessolly, die bei der CD mitgewirkt haben, unterstützten.

Das gemeinsam mit den Kindern zusammengestellte Waldorchester, fing Geräusche des Waldes ein – den Regen ebenso wie den Wind, das Klopfen des Spechtes sowie das Knacksen von Ästen. „Manchmal mag ich auch die Stille“, erzählte Dunja Offermanns den Kindern. „Dann gehe ich zum See, setze mich ans Ufer und höre die Geräusche“. Das Watscheln der Ente und des Schwans wurden im nächsten Lied verpackt. Das Ensemble gestaltete sein Programm mit Bewegungsliedern und entspannenden Momenten.

Mit etwa 150 Konzerten im Jahr ist der „Lila Lindwurm“ in Deutschland unterwegs, ebenso in Luxemburg, Belgien, Österreich und auch in der Schweiz. Auf Weihnachtsmärkten, in Kindergärten, Stadthallen oder auf privaten Festen sind sie zu erleben – je nach dem, wer sie bucht. „Es ist so schön, wenn die Kinder ganz nah dran sitzen und mitmachen“, sagt Elke Kamper. Seit etwa fünf Jahren ist sie im Kinderlieder-Mitmach-Theater. Die aktuelle Produktion ist die zweite, die sie mit ihrem Partner Anders Orth gemeinsame geschrieben hat.