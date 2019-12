Im Theater im Gründungshaus : Eine Weihnachtsgeschichte im Lila-Lindwurm-Theater

Anders Orth singt mit Kindern, die als Schneemann verkleidet an der Geschichte mitwirken durften. Foto: Renate Resch

Mönchengladbach Strahlende Kinderaugen und hüpfende Kinderherzen gab es im Theater im Gründungshaus bei der Aufführung von „Ronja und die Weihnachshexe“ des Kinderlieder-Mitmachtheaters Lila Lindwurm. Vor der Bühne war etwas Freiraum geschaffen für einige Kissen, auf denen die Kinder mitmachen konnten.

Auf der Bühne stand ein großer Koffer, gefüllt mit Instrumenten: Schellenkränze, Tambourin, Triangel und Co. Eben alles, was zum Musikmachen anregt. Auf den Instrumenten sollten die Kinder nämlich die Lieder begleiten. Etwa das Lied mit Schneemann „Möhrennas“. Drei Kinder durften über die Showtreppe auf die Bühne klettern und als kleine Schneemänner verkleidet den Tanz der Familie Schneemann mittanzen. Sie stampften, drehten, wiegten sich hin- und her.