Liederabend in Schloss Rheydt : Schaurig-schöne Balladen im Rittersaal

Mönchengladbach Königstöchter, Zwerge, Geister und Hexen standen im Mittelpunkt der 16. Ausgabe von „Lied Gut unterwegs“. Passend dazu fand der Liederabend im neu renovierten Schloss Rheydt statt.

Robin Grunwald, der seit fast drei Jahren vielbeschäftigte Tenor des Opernstudios, hatte sich mit „Die Geister des Sees“ aus der Feder des Mozart-Zeitgenossen Joseph Woelfl und der „Bürgschaft“ in der Vertonung von Franz Schubert zwei Balladen-Schwergewichte ausgesucht, die in Bezug auf ihre Ausdehnung und ihren Schwierigkeitsgrad hohe Anforderungen stellen. Grunwalds edler Tenor mit angenehm baritonaler Färbung erwies sich in allen dynamischen Bereichen als bestens kontrolliert und ausgeglichen – seine Ausdrucksskala breit gefächert und sehr lebendig.

Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Für Kurzentschlossene : Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Seit zehn Jahren ist Rafael Bruck Mitglied des Musiktheater-Ensembles. In großen Partien hat er überzeugt – erinnert sei nur an die Titelpartie in „Hamlet“ von Ambroise Thomas oder an den Heerrufer in „Lohengrin“.