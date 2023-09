Lesen in Mönchengladbach Der Literarische Sommer geht beeindruckend zu Ende

Aus den Erfahrungen habe sich der erst acht Jahre später erschienene Roman herauskristallisiert. Wiederkehrendes Motiv ist zum Beispiel Adolph von Menzels Gemälde „Das Balkonzimmer“. Sie wisse nicht mehr, wie das Bild in ihr Buch gekommen sei, doch es sei für sie „ein Stück Poetologie“ geworden, so die Autorin. Denn im Bild ohne Personal finde sie ihre größte Frage dargestellt: „Wie erzähle ich von dem, was nicht mehr ist, was Figuren nicht benennen können“, so Draesner. Sie frage sich oft, wie Vorgängergenerationen mit Kriegserlebnissen umgegangen seien, was sie davon weitergegeben hätten und was unbewusst nachwirke. Roter Faden seien ebenso die „Metamorphosen“ (Verwandlungen) des Ovid mit Darstellungen von Vergewaltigungen. Der antike Dichter sei genauer Beobachter von Traumata in Folge erlittener Gewalt und daraus erwachsener Sprachlosigkeit gewesen. In deutschen Übersetzungen sei das Thema lange Zeit herausgefiltert worden.