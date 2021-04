Literatur in Mönchengladbach : Nora Hespers und Anja Kampmann lesen in Gladbach

Mönchengladbach Drei spannende Lesungen hat der Förderverein der Stadtbibliothek für die kommenden Wochen geplant. Die genauen Veranstaltungsmodalitäten hängen davon ab, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt.

(RP) Der Förderverein der Stadbibliothek „Lust am Lesen“ hat sich nach langer Corona-Durststrecke an die Planung mehrere Literaturveranstaltungen gewagt. Am Mittwoch, 5. Mai, 19.30 Uhr, gibt es eine Lesung mit dem neu erscheinenden Buch von Nora Hespers, Enkelin von Theo Hespers, „Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich“, erschienen im Suhrkamp Verlag. Oberbürgermeister Felix Heinrichs wird ein Grußwort sprechen. „Wenn möglich, soll die Lesung mit Publikum in der Stadtbibliothek Rheydt statt finden. Auf jeden Fall aber soll es einen Livestream unter gladbach-live-lesung geben“, sagt Peter Brollik vom Verein „Lust am Lesen“.