Lesung in Mönchengladbach Wer denkt an die Arbeitsmigranten?

Der Verband für Kulturen und Integration hat zusammen mit dem Arbeitskreis „Interkulturelles Netzwerk Alter, Pflege und Demenz in MG“ eine Lesung mit dem Schauspieler und Kabarettisten Fatih Çevikkollu organisiert. Die Veranstaltung am Mittwoch, 27. September, ab 18.30 Uhr in der Zentralbibliothek an der Blücherstraße 6 ist Teil der Interkulturellen Woche.